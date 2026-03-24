Robaron una moto en el Paseo Público y piden ayuda para encontrarla

Un nuevo hecho de inseguridad fue denunciado en las últimas horas, luego de que una joven informara a través de sus redes sociales el robo de su motocicleta en el Paseo Público.

La víctima, identificada como Valentina Camacho, publicó un breve mensaje alertando sobre lo sucedido y solicitando la colaboración de la comunidad para difundir el caso. Según indicó, el rodado fue sustraído recientemente en ese sector de la ciudad.

A través de su publicación, la joven pidió a los vecinos compartir la información con el objetivo de poder dar con la moto lo antes posible.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre el hecho ni sobre posibles sospechosos. Se recomienda a la población que, ante cualquier dato, se comunique con las autoridades correspondientes.