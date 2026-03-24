Indignación por un robo en una vivienda: dañaron la puerta y se llevaron una bici

Una vecina denunció un nuevo hecho de inseguridad tras sufrir un robo en su vivienda, donde delincuentes forzaron una puerta y se llevaron una bicicleta perteneciente a su hija.

Según relató la propia víctima a través de sus redes sociales, el autor del hecho provocó daños en el ingreso al domicilio para concretar el ilícito. La mujer expresó su malestar por la situación y remarcó que el perjuicio ocasionado por la rotura de la puerta resulta incluso mayor al valor del elemento sustraído.

Además, indicó que la bicicleta ya fue denunciada, por lo que solicitó a la comunidad que no la compren en caso de ser ofrecida y pidió colaboración para poder recuperarla. En ese sentido, instó a los vecinos a compartir la información para dar con el rodado.

El hecho generó indignación en el entorno de la víctima, quien manifestó su preocupación por la reiteración de este tipo de episodios. Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre personas identificadas por el robo.