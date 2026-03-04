Florencia Biain fue trasladada a sala intermedia y evoluciona favorablemente

Continúan las muestras de apoyo y la cadena de oración por la recuperación de Florencia Biain, la joven que días atrás sufrió un grave accidente al caer de su motocicleta en la intersección de las avenidas 11 de Septiembre y Nieto de Torres, por causas que aún son materia de investigación.

En las últimas horas, su madre, Angélica Marsico, llevó tranquilidad al informar que Florencia fue trasladada a sala intermedia y que su evolución es positiva. Según detalló, le retiraron las vías y comenzó a recibir la medicación por vía oral, mientras que el hematoma que presentaba continúa disminuyendo. Además, destacó que la joven se encuentra lúcida, pudo recibir visitas y “disfrutarlas”, un avance que llenó de emoción a su familia. “Hoy puedo respirar”, expresó agradeciendo profundamente las oraciones, los mensajes y el acompañamiento permanente, y pidió que continúen rezando por su pronta recuperación.