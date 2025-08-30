Cuatro detenidos: por arma blanca, bicicleta robada, disturbios y robo de cítricos

En diferentes procedimientos realizados durante la jornada de ayer, la Policía de San Pedro concretó varias detenciones por hechos de diversa índole.

En primer lugar, en la mañana, un joven de 19 años fue aprehendido en calle Cruz Roja al 850 tras un llamado al 911. El sujeto se encontraba en estado de ebriedad, alterando el orden público y portando un arma blanca. Interviene el Juzgado de Paz de San Pedro.

Horas más tarde, en un operativo de rutina sobre calle Laprida, personal policial identificó a un hombre de 43 años que circulaba en una bicicleta tipo inglesa negra. Al no poder acreditar la titularidad, se constató que la misma había sido robada dos días antes a una mujer de 39 años. El sospechoso fue trasladado a la comisaría y quedó a disposición de la Fiscalía local.

En otro hecho, en la intersección de Mitre y Pellegrini, fue aprehendido un hombre de 49 años que ocasionaba disturbios en la vía pública, insultando a transeúntes y al personal policial. También intervino el Juzgado de Paz.

Finalmente, en la noche, en Crucero General Belgrano y Ruta 1001, la policía interceptó a un hombre de 37 años que circulaba en una motocicleta Guerrero Trip 110cc, transportando tres bolsas de cítricos sin poder acreditar su procedencia. El sujeto fue trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía.