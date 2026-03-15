Robaron tres bicicletas tras ingresar a una vivienda

Una vecina denunció públicamente en redes sociales que delincuentes ingresaron a su vivienda y sustrajeron tres bicicletas. Según relató, los ladrones se llevaron dos rodados que aparecen en las imágenes difundidas y una bicicleta Mountain Bike marca Zenith de color gris.

La víctima solicitó colaboración a la comunidad para poder recuperarlas y pidió que, en caso de ver alguna publicación de venta o tener información sobre su paradero, se comuniquen de inmediato para aportar datos que ayuden a esclarecer el hecho. En su publicación también mencionó a Germán José Noat y Elio Gonzalo.