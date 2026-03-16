Pudo ser una tragedia: volcó un micro en Ruta 9 y ocho pasajeros terminaron heridos

Durante la madrugada de este lunes, personal policial del Destacamento de Gobernador Castro acudió a un llamado al 911 que alertaba sobre un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 178 de la Ruta Nacional 9. Por causas que se intentan establecer, un micro de larga distancia marca Scania con carrocería Metalsur, perteneciente a la empresa LEO y conducido por un hombre de 43 años, perdió el control, despistó y volcó sobre el cantero central de la autovía.

En el colectivo viajaban 50 pasajeros y no hubo otros vehículos involucrados. Como consecuencia del vuelco, ocho personas resultaron heridas y fueron asistidas por una ambulancia de Gobernador Castro, a cargo del Dr. Pisani, que dispuso su traslado al Hospital Emilio Ruffa de San Pedro. El carácter de las lesiones se encuentra a determinar. Interviene la fiscalía en turno.