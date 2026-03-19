Robaron en una vivienda mientras los dueños dormían

Delincuentes ingresaron durante la madrugada de ayer, alrededor de las 02:00, a una vivienda ubicada en Combate de Obligado al 800, en un hecho que generó preocupación entre los vecinos. Cámaras de seguridad hogareñas registraron el momento en el que los malvivientes huían tras cometer el ilícito.

Según se informó, los ladrones entraron por la puerta principal mientras los propietarios se encontraban durmiendo, aunque no llegaron a ingresar al dormitorio. Del lugar sustrajeron dos celulares, un ventilador y dos billeteras, dándose luego a la fuga.