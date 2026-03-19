Operativo Ruta Blanca: persecución, droga incautada y dos detenidos en el ingreso a San Pedro

En la noche de ayer, efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás llevaron adelante dos operativos vehiculares selectivos en los accesos a San Pedro, con el objetivo de desalentar la comercialización de estupefacientes. Durante el procedimiento, detectaron un vehículo blanco marca Toyota que ingresaba a alta velocidad a la ciudad, por lo que intentaron interceptarlo. Sin embargo, el conductor se dio a la fuga, iniciándose una persecución de aproximadamente 2 kilómetros que culminó con la detención del rodado.

El automóvil era ocupado por dos personas, una de ellas oriunda de Brasil y la otra de Lomas de Zamora. Tras la requisa, los agentes secuestraron un kilo de cocaína en forma de ladrillo, con el sello de un delfín y el número 10, además de tres teléfonos celulares, $70.000 y 200 dólares.

A partir de este procedimiento, y mediante una rápida coordinación con la Fiscalía N° 7 descentralizada de San Pedro, a cargo de la Dra. Del Valle Viviani, se dispuso un allanamiento de urgencia en un domicilio vinculado a los sospechosos. El operativo se concretó en la intersección de Fray Cayetano Rodríguez y Manuel Iglesias, donde se logró el secuestro de más de 5 millones de pesos en efectivo, ocultos en una bolsa, junto a dos teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Con estos elementos probatorios, la fiscalía avaló lo actuado por el personal policial y ordenó el secuestro total de los elementos incautados, incluido el vehículo Toyota Corolla, así como la aprehensión de ambos individuos, quienes quedaron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y deberán responder ante la Justicia.