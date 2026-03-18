Villa Constitución: una máquina cayó de un camión sobre un auto en la Ruta 9 y dejó una mujer herida

Un accidente de tránsito ocurrió durante la tarde en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 237,200, en el tramo que une Theobald y Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe. El hecho involucró a un camión que transportaba maquinaria y a un automóvil que circulaba en la misma dirección.

De acuerdo a lo informado, por motivos que aún se investigan, un camión Ford Cargo de una empresa vial perdió parte de su carga y una de las máquinas cayó sobre un Citroën C3. Como consecuencia, una mujer de 46 años que conducía el vehículo resultó con lesiones leves, mientras que su acompañante y el chofer del camión no sufrieron heridas. En el lugar trabajó personal policial, y tras las tareas correspondientes, el tránsito fue restablecido con normalidad.