Detuvieron a un hombre de 46 años acusado de abuso sexual con acceso carnal

En la madrugada de hoy, personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro llevó a cabo intensas tareas investigativas tras una denuncia radicada en esa dependencia. Los efectivos lograron establecer la identidad y el domicilio del imputado, lo que permitió solicitar y obtener la orden de allanamiento correspondiente.

Con la intervención conjunta del personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro, se cumplimentó la manda judicial emitida por el Juzgado de Garantías N°1 en la causa caratulada como «Abuso Sexual con Acceso Carnal».

El procedimiento se desarrolló en un domicilio ubicado en el cruce de calle Petrona Simonino y Avenida 11 de Septiembre, donde fue aprehendido un hombre de 46 años, imputado por el delito mencionado.

El detenido fue trasladado inmediatamente a la comisaría, donde permanece alojado a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

La investigación sigue en curso bajo la supervisión del magistrado interviniente, con el objetivo de esclarecer los hechos denunciados y garantizar el debido proceso.