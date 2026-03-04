Continúan los operativos de identificación selectiva de vehículos y ciudadanos

En el día de ayer, personal de la Comisaría, en conjunto con Inspección y Tránsito Municipal, llevó adelante un operativo dinámico de interceptación e identificación de vehículos y ciudadanos en distintos puntos de la ciudad.

Los controles se desarrollaron principalmente en barrios y zonas consideradas conflictivas, con el objetivo de reforzar la prevención del delito, garantizar el orden público y verificar la documentación correspondiente tanto de conductores como de rodados.

Desde las autoridades destacaron que este tipo de procedimientos continuarán realizándose de manera periódica en distintos sectores del distrito.