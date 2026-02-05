Accidente entre una moto y un auto: una mujer fue hospitalizada

Un accidente de tránsito se registró en la jornada de ayer, pasado el mediodía, en la intersección de Uruguay y Benito Urraco, por causas que aún se tratan de establecer. En el lugar colisionaron una motocicleta Zanella 150 cc, tipo scooter, conducida por una mujer de 33 años, y un automóvil Volkswagen Gol Trend 1.6, de color gris, al mando de un hombre de 60 años.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor fue trasladada al nosocomio local por una ambulancia del CEM, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve. En el hecho interviene la Fiscalía local, que lleva adelante las actuaciones correspondientes.