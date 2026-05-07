Realizaron operativos de prevención sobre la Ruta 9 para evitar delitos de “piratas del asfalto”

Durante la noche, personal policial llevó adelante distintos operativos de prevención y control sobre la Ruta Nacional 9 con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir delitos bajo la modalidad conocida como “piratas del asfalto”.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de los destacamentos de Gobernador Castro y Río Tala, quienes desplegaron controles en distintos puntos estratégicos del corredor vial.

Según se informó, estas tareas forman parte de una serie de operativos preventivos que continuarán desarrollándose en la zona para incrementar la presencia policial y brindar mayor seguridad tanto a transportistas como a los conductores que transitan diariamente por la ruta.

Desde las fuerzas de seguridad señalaron que los controles buscan además desalentar hechos delictivos vinculados al robo de cargas y asaltos a vehículos de transporte, una modalidad que suele registrarse en corredores de alto tránsito como la Ruta 9.