Recuperan televisor robado tras rastrillaje policial en Manuel Iglesias al 1800

Un rápido operativo policial permitió recuperar un televisor sustraído de una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Manuel Iglesias al 1800, en la ciudad de San Pedro. El hecho fue denunciado por una mujer de 38 años, quien advirtió la sustracción del electrodoméstico y dio aviso a las autoridades.

Tras tomar conocimiento del ilícito, personal de la Dependencia policial desplegó un rastrillaje en la zona, logrando hallar en estado de abandono un televisor de 42 pulgadas, el cual fue reconocido como el elemento robado. La causa fue caratulada como hurto y cuenta con la intervención de la Fiscalía N° 11, que dispuso las actuaciones de rigor para avanzar con la investigación.