Dos menores aprehendidos por robar una bicicleta tras agredir a su dueño

Un hecho de robo se registró en la tarde-noche de ayer en la ciudad de San Pedro, cuando dos adolescentes de 15 y 16 años sustrajeron una bicicleta mountain bike rodado 29 luego de agredir a su propietario, un joven de 18 años.

Tras el alerta, personal policial desplegó un operativo cerrojo que permitió interceptarlos en la intersección de Avenida España y Vapor Nacional. Ambos fueron aprehendidos y trasladados a la Dependencia, donde quedaron imputados por el delito de robo. Posteriormente, y por tratarse de menores de edad, fueron entregados a sus padres, con intervención de la Fiscalía del Joven en turno.