Aprehenden a una pareja por ingresar a una vivienda

En horas de la mañana de ayer, efectivos de la Seccional local fueron comisionados a una vivienda que actualmente se encuentra deshabitada y en venta, tras recibir un alerta sobre la presencia de personas en su interior. Al arribar al lugar, constataron que una joven de 19 años y un hombre de 30, pareja entre sí, habían ingresado al inmueble sin autorización y ya habían introducido algunas pertenencias.

Ante esta situación, ambos fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial, quedando imputados por el delito de violación de domicilio. La causa cuenta con la intervención de la Fiscalía N° 11, que dispuso las actuaciones correspondientes.