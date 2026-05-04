Recuperan moto robada y aprehenden a dos jóvenes en la vía pública

Durante un operativo de recorrida preventiva, personal policial procedió a la aprehensión de dos hombres de 19 y 23 años en la intersección de calles 3 de Febrero y C. G. Belgrano. Los sujetos circulaban a bordo de una motocicleta Motomel 150 cc sin dominio colocado.

Tras verificar los datos del rodado, se constató que presentaba pedido de secuestro activo, ya que había sido sustraído el día anterior a una mujer de 30 años, domiciliada en la zona de Dávila y Manuel Iglesias.

En el hecho interviene la UFI N° 11, que dispuso el secuestro del vehículo, la notificación de los imputados conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y su posterior libertad en los términos del artículo 161.