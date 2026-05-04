Colisión entre una moto y un auto: una conductora terminó con fracturas

Un accidente de tránsito se registró tras un llamado al 911 en la intersección de Bv. Mitre y San Martín, donde por causas que se encuentran bajo investigación colisionaron una motocicleta marca Guerrero y un automóvil Fiat.

La moto era conducida por una mujer de 47 años, quien tras el impacto fue asistida y trasladada por una ambulancia del servicio de emergencias 107 al hospital local. Allí, los profesionales de la salud constataron que presentaba lesiones de carácter graves, entre ellas fractura de tobillo y omóplato. El automóvil, en tanto, era guiado por otra mujer de la misma edad.

En el hecho interviene la UFI N° 11, que dispuso las actuaciones de rigor y el secuestro de ambos vehículos para la realización de las pericias correspondientes.