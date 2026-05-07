Choque entre una camioneta y un automóvil en Sarmiento y Laprida

Un accidente de tránsito se registró durante la tarde-noche de ayer en la intersección de avenida Sarmiento y Laprida, en esta ciudad.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una camioneta Fiat conducida por un hombre de 70 años y un automóvil Fiat guiado por una mujer de 75 años.

Como consecuencia del impacto, se produjeron únicamente daños materiales en ambos vehículos, mientras que la totalidad de los ocupantes resultó ilesa, sin necesidad de asistencia médica.