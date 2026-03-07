Realizaron nuevos operativos de identificación de vehículos y personas en distintos barrios

Durante la jornada de ayer, personal de la Comisaría, en conjunto con Inspección y Tránsito Municipal, llevó adelante operativos dinámicos de identificación selectiva de vehículos y ciudadanos en distintos puntos de la ciudad.

Los controles se realizaron principalmente en sectores barriales y zonas consideradas conflictivas, donde se procedió a interceptar vehículos e identificar a personas, en el marco de tareas preventivas destinadas a reforzar la seguridad y prevenir delitos.