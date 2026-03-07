Fijaron fecha de juicio por jurados para Marisel “Pili” Solís y le otorgaron prisión domiciliaria

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial San Nicolás fijó para los días 22, 23 y 24 de junio el juicio por jurados contra Marisel “Pili” Solís, acusada de apuñalar y provocar la muerte de su pareja, Xavier González. El debate se realizará a poco más de dos años del hecho y será presidido por el juez Alejandro López. En una audiencia preparatoria realizada recientemente, el magistrado también le concedió a la imputada el beneficio de la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, medida que fue solicitada por su defensa y que se hará efectiva una vez que quede firme. Actualmente, Solís se encuentra detenida en el anexo femenino de la Unidad Penal N°3 de San Nicolás.

El caso tuvo distintos giros durante la investigación. En un primer momento, la causa fue tramitada por la UFI N°7 de San Pedro y se consideró la hipótesis de suicidio, a partir de pericias que indicaban que las lesiones del cuerpo habrían sido autoinfligidas. Sin embargo, nuevas pruebas impulsadas por la familia de la víctima concluyeron que las heridas no habían sido autoprovocadas y que no se detectaron rastros de psilocibina en los integrantes de la pareja. Tras esas conclusiones, la investigación pasó a la Fiscalía de Baradero y fue recaratulada como homicidio, quedando Solís acusada del crimen. La causa fue elevada a juicio en diciembre pasado, mientras que la defensa cuestionó las pericias y sostuvo que el expediente habría sido “armado”.