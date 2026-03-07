La Provincia anunció un aumento salarial para la Policía Bonaerense
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó un acuerdo salarial para la Policía Bonaerense que contempla un incremento total del 11%, además de un plus compensatorio por uniforme y una actualización en el valor del servicio de Policía Adicional (POLAD).
El esquema de aumentos incluye un 5% en marzo y 2,5% en abril, que se suman a los incrementos otorgados previamente: 2% en enero y 1,5% en febrero. En tanto, el POLAD registrará desde febrero un incremento adicional del 22,7%, lo que llevará a una mejora acumulada del 36,4% para abril.
El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, señaló que la medida se da “en un contexto económico complejo y con menos recursos por las políticas del Gobierno nacional”, y sostuvo que desde la Provincia continúan defendiendo el salario y las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad.
Fuente: Diarios Bonaerenses.