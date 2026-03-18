Puerto: buque carga 25 mil toneladas de trigo con destino a Brasil

El buque “Marcos Dias”, de bandera de Brasil, ingresó este martes por la tarde al Puerto de San Pedro, donde llevará adelante tareas de carga en el sector del elevador.

La embarcación, de 199 metros de eslora, opera con un embarque de 25.000 toneladas de trigo, que tendrán como destino final el puerto de Santos, en Brasil. Esta operatoria forma parte del movimiento habitual de exportación de granos desde la terminal portuaria local.