Comenzó la campaña de vacunación antigripal 2026

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro puso en marcha la campaña de vacunación antigripal 2026, con el objetivo de reducir complicaciones, internaciones y muertes asociadas al virus de la gripe en los grupos más vulnerables.

Desde el 11 de marzo, la vacuna ya se encuentra disponible para el personal de salud y para personas mayores de 65 años. En tanto, a partir del 23 de marzo se ampliará la cobertura a otros grupos priorizados: personas gestantes (en cualquier trimestre del embarazo), puérperas hasta 10 días posteriores al parto si no fueron vacunadas durante la gestación, niños y niñas de entre 6 meses y 2 años, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y personal estratégico, incluyendo integrantes de fuerzas de seguridad, defensa y del servicio penitenciario.

Las autoridades recordaron que la vacunación es gratuita y no requiere orden médica para los grupos incluidos en la campaña.

Las dosis se aplican en el Hospital Municipal Emilio Ruffa, el Hospital de Santa Lucía, el Hospital “26 de Julio” de Gobernador Castro y en los distintos centros de salud del distrito. Además, se recomienda concurrir con libreta sanitaria y respetar los horarios de cada establecimiento.