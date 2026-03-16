Tensión y tiros en la noche del sábado: enfrentamiento armado entre dos grupos

Pasadas las 20:00 del sábado, dos grupos que mantienen conflictos de vieja data protagonizaron un enfrentamiento a balazos en la zona de Güemes y Lavalle, generando momentos de gran preocupación entre vecinos del lugar.

Durante el intercambio de disparos, algunos proyectiles impactaron en vehículos estacionados en la vía pública y también provocaron daños en una vivienda de la zona. De acuerdo a testimonios de vecinos, los disparos se vienen repitiendo desde hace varias noches, lo que mantiene en alerta a quienes residen en el sector.