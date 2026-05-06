Provincia impulsa un plan para aliviar deudas de jubilados con ARBA

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un plan destinado a ayudar a jubilados y pensionados bonaerenses que mantienen deudas en el Impuesto Inmobiliario, con el objetivo de facilitar el acceso a exenciones impositivas y aliviar su situación económica.

Según informaron oficialmente, el organismo detectó cerca de 17.000 personas con beneficios previsionales que acumulan alrededor de $798 millones en deudas, aunque muchas de ellas podrían acceder a exenciones sin saberlo.

El programa contempla a jubilados y pensionados con ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, propietarios de una única vivienda cuya valuación fiscal no supere los 6 millones de pesos y que no estén inscriptos en Ingresos Brutos.

Además, el beneficio alcanzaría tanto deudas de hasta cinco años como futuras obligaciones tributarias, lo que representaría un importante alivio económico para quienes se encuentran en mora involuntaria.

Desde ARBA indicaron que se realizarán operativos territoriales y jornadas especiales de atención junto a municipios bonaerenses para acompañar a los beneficiarios en la realización de los trámites. También solicitarán información a la ANSES para ampliar el alcance del programa y detectar a quienes aún no gestionaron la exención pese a cumplir los requisitos.