Banco Provincia confirmó los descuentos y beneficios de Cuenta DNI para mayo

El Banco Provincia dio a conocer las promociones vigentes durante mayo para los usuarios de la aplicación Cuenta DNI, con descuentos en comercios de barrio, supermercados, librerías, gastronomía, ferias y estaciones de servicio. Además, este mes volvió la posibilidad de financiar compras en hasta tres cuotas sin interés utilizando tarjetas de crédito vinculadas a la billetera digital.

Entre los beneficios destacados, se encuentran descuentos todos los días en Ferias y Mercados Bonaerenses y en comercios adheridos de universidades, ambos con un 40% de ahorro y tope semanal de reintegro. También continúan las promociones en marcas seleccionadas con rebajas mensuales.

De lunes a viernes, los usuarios podrán acceder a un 20% de descuento en comercios de barrio adheridos, incluyendo carnicerías, granjas y pescaderías, con reintegro semanal. A esto se suman beneficios especiales en librerías los lunes y martes, y en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves.

En supermercados también habrá jornadas especiales de ahorro. Algunas cadenas ofrecerán descuentos de hasta el 20%, mientras que en ciertos casos los jubilados tendrán un porcentaje adicional. Además, durante los fines de semana habrá rebajas en locales gastronómicos adheridos y en tiendas YPF Full, aunque en este último caso no incluye combustibles.

La principal novedad del mes es el regreso de las tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito cargadas en la aplicación y pagos mediante tecnología NFC. El beneficio alcanza a rubros que no sean alimentos, como indumentaria y artículos para el hogar.