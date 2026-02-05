Créditos ANSES: quiénes podrían acceder al préstamo en 2026

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) eliminó el año pasado por medio del decreto 421/2025 el acceso a créditos de ciertos grupos. En 2026 se volverá a debatir en el Congreso a partir del 1° de marzo con el inicio de las Sesiones Ordinarias, un grupo de diputados opositores presentaron un proyecto de ley para restituir con un nuevo esquema de financiamiento.

El proyecto busca usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para dar créditos en el proyecto que se llama «Programa de desendeudamiento de las familias argentinas». El mismo tiene un único fin que es destinado para pagar deudas de las familias.

Este nuevo crédito no permitiría el uso del dinero para consumo ni extracción de efectivo, sino que estarían destinado a cancelar deudas existentes, como son los saldos de tarjetas de crédito o de bancos, financieras, entre otros.

La idea surge para evitar que los sectores más vulnerables no sigan pidiendo préstamos con tasas elevadas, por lo que sería una alternativa favorable y con restricciones para pagar las deudas acumuladas.

Quiénes podrían acceder al préstamo de ANSES 2026

Jubilados y pensionados (SIPA) perciban hasta 6 haberes mínimos.

Titulares vigentes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Embarazo

Pensiones No Contributivas (PNC).

Monotributistas que estén inscriptos en las categorías A, B, C y D.

Trabajadores registrados que cuenten con ingresos que no superen los 6 salarios mínimos.

Personal de casas particulares.

Cuáles serían los requisitos del crédito del ANSES 2026