Preocupación por el robo de motos: denunciaron tres hechos en pocas horas

Vecinos de la ciudad utilizaron las redes sociales para denunciar el robo de tres motocicletas ocurridos en distintos puntos y horarios, generando preocupación por el incremento de este tipo de delitos.

Uno de los hechos fue reportado por Eve González, quien señaló que delincuentes le sustrajeron su moto de la guardia entre las 7 y las 9 de la mañana. A través de una publicación pidió colaboración a la comunidad para intentar recuperar el vehículo y obtener datos sobre lo ocurrido.

Por otra parte, Yuli Burnes denunció el robo de la motocicleta de su marido en el sector del polideportivo. Según indicó, el hecho ocurrió entre las 19 y las 20 horas, mientras el hombre participaba de un partido de fútbol. Al salir del predio, advirtió que el rodado ya no se encontraba en el lugar.

La mujer solicitó difusión del caso y aportó un número de contacto para cualquier información que pueda ayudar a recuperar la moto: 3329-554821.

A estos casos se sumó otra denuncia publicada en redes sociales por Nerii Friass, quien manifestó que delincuentes le robaron su motocicleta en el barrio Los Aromitos. “Si alguien llega a saber algo avisen por favor”, expresó en su mensaje, difundido pocos minutos después del hecho.

Los episodios volvieron a encender la preocupación entre los vecinos ante el aumento de robos de motocicletas en distintos sectores de la ciudad.