Aprehenden a un hombre por amenazas agravadas en un contexto de violencia familiar

Personal de la Estación de Policía Comunal procedió en el día de ayer a la aprehensión de un hombre de 29 años en inmediaciones de calle Javier Rivero al 1600, luego de que momentos antes protagonizara un conflicto familiar en el que habría amenazado a su ex pareja, una mujer de 33 años.

La víctima fue trasladada y asistida en la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibió la contención correspondiente.

Interviene la fiscalía local, que dispuso la notificación de la formación de la causa por “amenazas agravadas” y que el imputado permanezca alojado en el sector de calabozos a la espera de su primera audiencia judicial.