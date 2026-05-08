Frío intenso y cambio de tiempo: cuándo mejora el clima y qué día habrá que abrigarse más

El ingreso de una masa de aire polar provocará un fuerte descenso de temperatura durante el fin de semana en gran parte de la provincia de Buenos Aires y el Área Metropolitana. Se esperan jornadas con viento, lluvias aisladas y sensación térmica muy baja.

Sábado: viento, lluvias y mucho frío

Para el sábado se pronostican temperaturas mínimas cercanas a los 5 grados, junto a condiciones inestables y probabilidad de lloviznas durante gran parte del día.

Además, las ráfagas de viento del sur podrían alcanzar entre 60 y 70 kilómetros por hora, intensificando la sensación de frío.

Domingo: mejora el tiempo pero sigue el frío

El domingo mejorarán las condiciones climáticas con el regreso del sol y una disminución del viento.

Sin embargo, la mañana sería aún más fría que la del sábado, con temperaturas que podrían ubicarse por debajo de los 5 grados en varias localidades.

Lunes y martes: vuelve el ascenso de temperatura

Según las previsiones meteorológicas, desde el lunes comenzará un leve aumento de la temperatura debido al cambio en la dirección del viento.

Para el martes se esperan máximas de entre 18 y 20 grados, acompañadas por tiempo estable y buenas condiciones climáticas.

Fuente: Meteored.