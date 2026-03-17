Preocupación del municipio por hechos de vandalismo en espacios públicos

El Municipio de San Pedro difundió un comunicado en el que expresó su inquietud ante reiterados actos de vandalismo registrados en distintos espacios públicos de la ciudad, los cuales han provocado daños en infraestructura y sectores destinados al uso comunitario. Desde la administración local remarcaron la importancia del compromiso ciudadano para preservar estos lugares y evitar su deterioro.

El comunicado:

“Hechos de vandalismo en espacios públicos

El Municipio de San Pedro observa con preocupación los hechos de vandalismo que vienen provocando daños y destrozos en espacios públicos que son de uso para todas y todos los sampedrinos.

Desde el área de Servicios Públicos del Municipio se realizarán las correspondientes tareas para dejar estos espacios en condiciones, al tiempo que se solicita a la población el compromiso en su cuidado.

A esta situación se suman episodios registrados anteriormente, como los incendios y daños ocasionados en Puntos Verdes de la ciudad, entre ellos los ubicados en la ex Terminal y en la localidad de Santa Lucía, así como el retiro de otros espacios de reciclaje que debieron ser desactivados por su uso indebido para arrojar residuos domiciliarios y otros desechos no permitidos. Son hechos que no solo afectaron infraestructura y equipamiento municipal, sino también herramientas construidas con esfuerzo para el uso y beneficio de toda la comunidad.

Cualquier hecho de vandalismo que sea detectado solicitamos sea rápidamente notificado o bien a las autoridades policiales, a través de un llamado al 911, o bien al Municipio de manera presencial, telefónica o a través de sus redes sociales.

Cuidar lo que es de todos y todas es también un compromiso ciudadano.*”