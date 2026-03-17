Choque entre dos motos en Maestro Reyna dejó cuatro personas asistidas

En la tarde de ayer, por causas que aún se investigan, se produjo una colisión entre dos motocicletas en Maestro Reyna al 500. El siniestro involucró a una Gilera Smash, conducida por un hombre de 47 años que iba acompañado por otra persona de la misma edad, y una Motomel Due, manejada por una mujer de 26 años, quien circulaba junto a una niña de 10 años.

Tras el impacto, todos los involucrados fueron trasladados en ambulancia del servicio 107 al hospital local. Según se informó, los conductores presentaban escoriaciones leves, mientras que las acompañantes resultaron ilesas. En el lugar trabajó Policía Científica para realizar las pericias correspondientes, con intervención de la UFI N° 7.