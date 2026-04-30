Prefectura realizó un allanamiento en la vivienda de un policía en Baradero por una causa de violencia de género

Personal de Prefectura Naval Argentina llevó adelante un allanamiento en un domicilio de la ciudad de Baradero, en el marco de una investigación judicial por lesiones y amenazas en un contexto de violencia de género.

El procedimiento fue ordenado por la Justicia y ejecutado por una fuerza federal debido a que uno de los involucrados es un efectivo que presta servicio en la Comisaría de Baradero. La medida se realizó como parte del avance de la causa.

La denuncia fue radicada por una mujer que habría sido agredida por su pareja, un agente de la Policía local, hecho que motivó la intervención judicial y el operativo en su vivienda.