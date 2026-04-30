La cadena Pardo cerró tres sucursales en medio de la crisis económica

La empresa Pardo, con presencia en siete provincias y fundada en 1970 en Colón, Entre Ríos, atraviesa un complicado escenario económico que la llevó a cerrar tres de sus sucursales en el país. En las últimas horas se confirmó el cierre de dos locales en la provincia de Córdoba (Deheza y Río Cuarto) y uno en Santa Fe (Rafaela).

El contexto de recesión económica, la fuerte caída del consumo y la apertura de importaciones desde China impactan directamente en el sector comercial, generando un panorama crítico para la actividad. En ese sentido, el secretario general de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, José Luis Oberto, expresó que “Pardo cierra porque no hay ventas en todo el país, todo se ha caído a pedazos”.