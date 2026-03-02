Frustran robo en supermercado y detienen a dos hombres tras rápida intervención policial

En la madrugada de hoy, tras una alerta por línea baja y un llamado simultáneo al 911, personal policial acudió al supermercado “Arco Iris”, ubicado en la esquina de Mitre y P. Simonino de esta ciudad. Gracias al rápido accionar, se logró frustrar un hecho delictivo y aprehender a dos sospechosos.

Según se informó, cuatro hombres habían ingresado al comercio luego de dañar las chapas del techo con intenciones de sustraer mercadería. El ilícito fue advertido a través de las cámaras de seguridad, sistema que los propietarios monitorean y que permitió dar aviso inmediato a la Policía. En el lugar fueron detenidos dos masculinos de 20 y 46 años, mientras que otros dos lograron darse a la fuga.

Durante el procedimiento se secuestró una escalera, una barreta utilizada para el ingreso y una bolsa con mercadería que los delincuentes ya habían preparado para llevarse. Los aprehendidos quedaron alojados a disposición de la UFI N° 11, imputados por el delito de tentativa de robo agravado.