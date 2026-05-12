Piden llevar a juicio a una contadora sampedrina acusada de una millonaria maniobra fraudulenta en una empresa de Pilar

La Justicia de Pilar solicitó avanzar hacia un juicio oral contra una contadora oriunda de San Pedro, investigada por presuntas irregularidades financieras mientras ocupaba un cargo jerárquico en la firma Hongos del Pilar S.A.. La fiscalía entiende que existen elementos suficientes para que la causa llegue a debate oral, en el marco de una investigación por una supuesta defraudación que habría provocado pérdidas millonarias a la empresa. La profesional ya había quedado envuelta años atrás en otra polémica vinculada a presuntos manejos irregulares durante su paso por el Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro.

Según la acusación, entre octubre y diciembre de 2024 la imputada habría realizado transferencias irregulares mediante cheques electrónicos dirigidos a cuentas personales y de terceros, generando un perjuicio económico superior a los 108 millones de pesos. La investigación también apunta a presuntas modificaciones indebidas en la liquidación de sus salarios, que habrían significado incrementos por alrededor de 8 millones de pesos. La causa se inició tras una denuncia interna de la empresa y derivó en allanamientos en San Pedro, donde secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo. Aunque la acusada negó haber actuado sin autorización, el fiscal sostuvo que las pruebas reunidas respaldan la imputación por “defraudación por administración fraudulenta” y pidió que el expediente sea enviado a un Tribunal Oral Criminal.