Habrá este miércoles nuevos cortes programados de energía distintos sectores de San Pedro

La cooperativa Coopser informó que este miércoles 13 de mayo se realizarán trabajos de mantenimiento programado que provocarán interrupciones temporales del servicio eléctrico en distintos puntos de la ciudad.

Según detallaron, las tareas se desarrollarán entre las 08:00 y las 10:00 horas.

Las zonas afectadas serán:

Manuel Iglesias , del 1200 al 1600

, del 1200 al 1600 Lavalle , del 1900 al 2900

, del 1900 al 2900 Chacabuco , del 1000 al 1200

, del 1000 al 1200 Sargento Selada , del 1350 al 1665

, del 1350 al 1665 Callejón Coronato , del 1200 al 1300

, del 1200 al 1300 Todo el sector de Loteo Mirador del Paraná , incluyendo: Güemes Boulevard Moreno Alvear , del 2500 al 3100

, incluyendo:

Desde la cooperativa solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios mientras duren las tareas de mantenimiento.