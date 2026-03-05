Piden colaboración para Máximo Franchini, el adolescente internado en La Plata tras sufrir graves quemaduras

Familiares y allegados iniciaron una colecta solidaria para acompañar a Máximo Franchini, de 13 años, quien se encuentra internado en La Plata luego de sufrir un accidente con quemaduras graves que le provocaron un 30% del cuerpo comprometido.

El adolescente está hospitalizado en el Hospital de Niños Sor María Ludovica, donde deberá permanecer al menos 21 días y será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días. Ante esta situación, su familia lanzó un pedido urgente de colaboración para solventar los gastos de viáticos, alojamiento y alimentación que deben afrontar sus padres para poder permanecer en la ciudad y acompañarlo durante la internación.

Quienes deseen ayudar pueden realizar transferencias a través de Banco Provincia, a nombre de su madre, Rocío González (alias: rochi.maxi.), o de su padre, Weyler Franchini (alias: weylertattoo). Además, junto a un grupo de comerciantes, la familia organizará una rifa solidaria que será lanzada en las próximas horas. Toda contribución, remarcaron, es de gran ayuda para acompañar a Máximo en este difícil momento.