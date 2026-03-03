Pergamino: murió un productor rural de 83 años tras un violento asalto en su campo

Un productor rural de 83 años murió en la madrugada de este lunes luego de haber sido golpeado y maniatado durante un asalto en su campo ubicado sobre la ruta provincial 188, en la localidad de Juan Andrés de la Peña, partido de Pergamino.

El ataque ocurrió el jueves pasado. Por el hecho ya fueron detenidos un hombre y una mujer, sospechados de integrar una organización dedicada a robos en zonas rurales.

Cómo fue el asalto que terminó en tragedia

De acuerdo con la investigación, los delincuentes irrumpieron en la casa y redujeron al productor con violencia. Tras maniatarlo y golpearlo, escaparon con dinero y dos camionetas, una Volkswagen Amarok y una Chevrolet S10.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial de Pergamino con lesiones y un cuadro de estrés severo que derivó en una descompensación vinculada a hipertensión. Permaneció internada varios días, pero finalmente murió.

Durante la fuga, los asaltantes utilizaron al menos un vehículo de apoyo, un Volkswagen Gol, desde el cual descartaron una mochila con armas de fuego y precintos. El auto fue interceptado horas más tarde en la ruta 51, a la altura de Ramallo. La conductora quedó detenida.

Detenidos y sospechas sobre una banda organizada

La investigación permitió localizar las camionetas robadas en un galpón cercano a La Violeta, donde fue detenido un hombre de 65 años con antecedentes penales.

La causa está a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, titular de la UFI N.º 3 de Pergamino, quien investiga si los detenidos forman parte de una banda mixta con conexiones en San Nicolás, Ramallo, Pergamino y San Pedro, que operaría con logística previa y, en algunos casos, utilizando indumentaria similar a la policial.

Los investigadores no descartan que el grupo esté vinculado con otros asaltos rurales recientes ocurridos en la región bajo una modalidad similar.

