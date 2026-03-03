Aumento confirmado para la AUH en marzo de 2026

Las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán un nuevo aumento en marzo de 2026. La medida fue confirmada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mediante la Resolución 55/2026.

Con la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, el monto bruto por cada hijo ascenderá a $132.814. Sin embargo, el organismo retiene un 20% hasta la presentación obligatoria de la Libreta AUH.

Quiénes pueden acceder a la auh

La AUH está destinada a:

Madres, padres o titulares con hijos de hasta 18 años .

. Personas desempleadas .

. Trabajadores informales .

. Personal de casas particulares .

. Monotributistas sociales.

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, pero se exige el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y controles sanitarios actualizados.

La presentación anual de la Libreta AUH es obligatoria para cobrar el 20% retenido.

Montos actualizados de la auh en marzo 2026

AUH por hijo menor de 18 años

Monto bruto: $132.814

$132.814 80% mensual en mano: $106.251,20

$106.251,20 20% retenido: $26.562,80

Ese porcentaje retenido se paga tras presentar la Libreta AUH con controles de salud y escolaridad completos.

AUH por hijo con discapacidad

Monto bruto: $432.461

$432.461 80% mensual: $345.968,80

$345.968,80 20% retenido: $86.492,20

No tiene límite de edad, pero requiere documentación médica vigente.

Beneficios adicionales que incrementan el ingreso

tarjeta alimentar

Se acredita automáticamente para quienes cobran AUH y cumplen los requisitos.

$52.250 por un hijo

por un hijo $81.936 por dos hijos

por dos hijos $108.062 por tres o más hijos

El dinero está destinado exclusivamente a la compra de alimentos.

Complemento leche – plan 1000 días

Beneficio mensual para titulares con hijos menores de 3 años o embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo. Se deposita de manera automática si se cumplen las condiciones.

Ayuda escolar anual

Se paga una vez al año, generalmente en marzo, para quienes acreditaron la escolaridad correspondiente.

Cuánto puede cobrar una familia

El monto total depende de la cantidad de hijos y los beneficios adicionales.

Ejemplo con un hijo:

$106.251,20 ( AUH mensual )

) $52.250 ( Tarjeta Alimentar )

) Total aproximado: $158.501,20

Ejemplo con dos hijos:

$212.502,40 ( AUH mensual )

) $81.936 ( Alimentar )

) Total aproximado: $294.438,40

Los valores pueden variar si se suman complementos o si se trata de hijos con discapacidad.