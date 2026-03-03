ARBA cambia el pago de patentes: desde marzo será mensual y con diez vencimientos en el año

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que desde este año el Impuesto Automotor cambia su modalidad de pago. A partir de marzo, las patentes dejarán de abonarse de manera bimestral y pasarán a un esquema mensual.

El nuevo sistema establece diez vencimientos consecutivos, que se extenderán entre marzo y diciembre de 2026. La primera cuota vencerá el 10 de marzo, fecha en la que también podrá realizarse el pago anual anticipado.

Calendario completo de vencimientos

Cuota 1 y pago anual: martes 10 de marzo

martes 10 de marzo Cuota 2: jueves 9 de abril

jueves 9 de abril Cuota 3: jueves 7 de mayo

jueves 7 de mayo Cuota 4: martes 9 de junio

martes 9 de junio Cuota 5: miércoles 8 de julio

miércoles 8 de julio Cuota 6: martes 11 de agosto

martes 11 de agosto Cuota 7: jueves 10 de septiembre

jueves 10 de septiembre Cuota 8: viernes 9 de octubre

viernes 9 de octubre Cuota 9: martes 10 de noviembre

martes 10 de noviembre Cuota 10: jueves 10 de diciembre

Descuentos vigentes

ARBA confirmó que continúan las bonificaciones para contribuyentes que estén al día:

15% de descuento por pago anual anticipado

por 10% de descuento por pago en cuotas

Ambos beneficios aplican con cualquier medio de pago, siempre que el titular no registre deudas.

Con este nuevo esquema, la Provincia busca ordenar el cronograma tributario y equipararlo a otros impuestos que ya funcionan con vencimientos mensuales.