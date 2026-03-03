ARBA cambia el pago de patentes: desde marzo será mensual y con diez vencimientos en el año
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que desde este año el Impuesto Automotor cambia su modalidad de pago. A partir de marzo, las patentes dejarán de abonarse de manera bimestral y pasarán a un esquema mensual.
El nuevo sistema establece diez vencimientos consecutivos, que se extenderán entre marzo y diciembre de 2026. La primera cuota vencerá el 10 de marzo, fecha en la que también podrá realizarse el pago anual anticipado.
Calendario completo de vencimientos
- Cuota 1 y pago anual: martes 10 de marzo
- Cuota 2: jueves 9 de abril
- Cuota 3: jueves 7 de mayo
- Cuota 4: martes 9 de junio
- Cuota 5: miércoles 8 de julio
- Cuota 6: martes 11 de agosto
- Cuota 7: jueves 10 de septiembre
- Cuota 8: viernes 9 de octubre
- Cuota 9: martes 10 de noviembre
- Cuota 10: jueves 10 de diciembre
Descuentos vigentes
ARBA confirmó que continúan las bonificaciones para contribuyentes que estén al día:
- 15% de descuento por pago anual anticipado
- 10% de descuento por pago en cuotas
Ambos beneficios aplican con cualquier medio de pago, siempre que el titular no registre deudas.
Con este nuevo esquema, la Provincia busca ordenar el cronograma tributario y equipararlo a otros impuestos que ya funcionan con vencimientos mensuales.