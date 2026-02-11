Pedido de paradero activo: identifican a un hombre con causas por amenazas y estafa

En el día de ayer, personal policial realizó un operativo de identificación selectiva en la zona de Ayacucho al 900, en esta ciudad. Durante el procedimiento, los efectivos constataron que un hombre de 29 años registraba un pedido de paradero activo.

La medida, con fecha de alta 4 de diciembre de 2025, fue solicitada por la UFI N° 7 de San Pedro en el marco de una causa por amenazas y estafa. Tras la verificación, se adoptaron los recaudos legales correspondientes con intervención de la fiscalía interviniente.