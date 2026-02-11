No habrá bancos por cuatro días en todo el país

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que, debido a los feriados de Carnaval, las entidades bancarias no abrirán sus puertas entre el sábado 14 y el martes 17 de febrero de 2026. La medida afectará la atención presencial y el clearing, lo que obliga a los usuarios a buscar alternativas para obtener billetes físicos ante la posible falta de stock en los cajeros automáticos por el fin de semana largo.

Calendario de cierre y operaciones afectadas

El primer receso extendido del año generará un cese total de actividades en las sucursales físicas durante 96 horas: sábado 14, domingo 15, lunes 16 y martes 17 de febrero.

Durante este período no habrá operaciones cambiarias ni procesamiento de cheques en sucursales. Si bien el home banking y las aplicaciones móviles funcionarán con normalidad para transferencias y pagos de servicios, la disponibilidad de dinero en efectivo será el principal desafío para quienes no planifiquen con anticipación.

Alternativas para retirar hasta $170.000 sin ir al banco

Ante la alta demanda, existen opciones para retirar efectivo en comercios:

Extra Cash (Visa Débito): hasta $170.000 diarios en cadenas como Carrefour, Coto, Jumbo, YPF y Axion .

hasta en cadenas como . Cash Plus (Mastercard): hasta $170.000 en locales como Farmacity o Vital , según disponibilidad.

hasta en locales como , según disponibilidad. Retiro con QR: a través de Mercado Pago , hasta $70.000 en comercios adheridos.

a través de , hasta en comercios adheridos. Plataforma Payway: permite retirar efectivo con tarjetas Visa, Mastercard y Cabal en miles de locales del país.

Recomendación del BCRA

El organismo aconseja adelantar pagos y transferencias antes del viernes 13, ya que cualquier operación realizada durante el feriado se procesará legalmente el miércoles 18.