Hallan sin vida a un joven de 29 años en el Club Náutico

Un joven de 29 años fue encontrado sin vida en la mañana de este miércoles en las costas del Club Náutico. Según las primeras informaciones, la víctima se desempeñaba como empleado de seguridad en el predio y habría sufrido una descompensación mientras realizaba una recorrida por el muelle 2, lo que habría provocado su caída al agua.

En el lugar trabajaron efectivos de Prefectura Naval Argentina, Policía Científica y personal de la Fiscalía de turno, que lleva adelante la investigación para determinar las circunstancias del hecho. Se dispuso la realización de la autopsia correspondiente a fin de establecer con precisión el motivo del fallecimiento.