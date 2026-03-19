Choque entre moto y peatón dejó dos heridos

Un motociclista de 17 años y un peatón de 45 resultaron lesionados tras un siniestro vial ocurrido este jueves por la mañana en calle 3 de Febrero, entre Pellegrini y Salta.

El hecho se registró cerca de las 9:30, cuando la moto de 110 cc impactó contra el hombre que cruzaba la calzada. Ambos sufrieron heridas de consideración: el joven presentó traumatismo de cráneo y cortes, mientras que el peatón sufrió politraumatismos. Personal del SAME los trasladó al hospital local y se investigan las circunstancias del choque.