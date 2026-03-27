Nuevos detalles del raid delictivo: cómo fue la detención de los malvivientes cuando ingresaban a San Pedro

Tal como adelantábamos, un operativo policial permitió la detención de dos sospechosos que eran buscados por una serie de robos a mano armada cometidos en las últimas horas en la región. El procedimiento se concretó este viernes al mediodía en el acceso a la ciudad por calle Mitre, tras un alerta que derivó en un rápido despliegue de las fuerzas de seguridad.

Según se informó, el accionar se inició tras un llamado al 911, lo que permitió montar un operativo cerrojo que terminó con la interceptación de una Renault Kangoo gris, vehículo que había sido robado durante la madrugada en Luján en un hecho de robo agravado con uso de armas. El conductor, un joven de 22 años, fue detenido en el lugar, mientras que su acompañante, de 23 años, intentó escapar a pie pero fue reducido a los pocos metros cuando intentaba ocultarse. Ambos son oriundos de Luján.

De acuerdo a la investigación, los detenidos habrían protagonizado un raid delictivo en distintas localidades, utilizando siempre la misma modalidad. En el interior del rodado se secuestraron elementos vinculados a los robos, entre ellos dinero, teléfonos y otros objetos sustraídos. La causa quedó en manos de la UFI N° 9 de Luján, a cargo del Dr. Somma, que avaló el procedimiento y dispuso que los imputados queden alojados en la dependencia policial, notificados por el delito de robos agravados por el uso de armas.