Nuevos aumentos en los combustibles: nafta súper cerca de 1.800 pesos y premium supera los 2.000

En las últimas horas, los precios en las estaciones de servicio volvieron a modificarse, registrando un segundo ajuste en menos de una semana. La actualización afectó a las principales petroleras de la región, incluyendo YPF, Shell, Axion y Puma, y se reflejó tanto en naftas como en gasoil, con incrementos que rondan el 3% promedio, aunque pueden variar según el tipo de combustible y la estación.

Con estos cambios, en varias estaciones de la ciudad el litro de nafta súper se acerca a los 1.800 pesos, mientras que las versiones premium superan los 2.000 pesos. En el caso del gasoil, los valores también muestran diferencias según la marca y la ubicación del surtidor. Los especialistas señalan que estas actualizaciones periódicas responden a la evolución del precio internacional del petróleo, y que cada variación impacta directamente en el costo de movilidad, haciendo que llenar el tanque de un vehículo mediano pueda superar los 80.000 pesos. Marzo continúa así con una serie de ajustes escalonados que se vienen registrando desde comienzos de año.