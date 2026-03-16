Anuncian lluvias y tormentas desde la madrugada en el norte bonaerense

Luego de una jornada marcada por altas temperaturas y ambiente muy húmedo, el tiempo comenzará a desmejorar durante la madrugada en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, con la llegada de un frente de tormentas que avanzará sobre la región. De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes.

Los especialistas advierten que los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento intensas, fuerte actividad eléctrica y posible caída de granizo aislado. Las tormentas se extenderían durante buena parte del día antes de mejorar gradualmente, en el marco del avance de un frente frío que provocará un descenso de temperatura en la región.