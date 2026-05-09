Nuevo corte programado de energía para este domingo en San Pedro

La cooperativa Coopser informó que este domingo 10 de mayo se llevará adelante un nuevo corte programado del suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad, en el marco de trabajos de mantenimiento y reparación que la entidad viene realizando en los últimos días.

Según detallaron, la interrupción del servicio se realizará entre las 8:00 y las 11:00 y afectará la zona comprendida por el Alimentador 4, incluyendo adyacencias de Lucio Mansilla y sectores de la zona norte de San Pedro, hacia Vuelta de Obligado. Desde la cooperativa indicaron que las tareas apuntan a finalizar reparaciones vinculadas a una falla registrada el viernes por la noche. En caso de mal tiempo, los trabajos serán reprogramados.